Site dos EUA publica fotos do príncipe Harry nu

LONDRES - Um site norte-americano publicou nesta quarta-feira, 22, fotos em que o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth 2a, da Grã-Bretanha, aparece sem roupa, agarrando uma moça também nua, num quarto de hotel em Las Vegas.

Uma fonte da monarquia britânica confirmou à Reuters que é Harry quem aparece nas fotos, que são um provável motivo de constrangimento para o príncipe e para a família real.

Numa das imagens publicadas pelo site de celebridades TMZ, Harry, que é piloto de helicóptero do Exército britânico, cobre os genitais com as mãos, enquanto uma moça aparentemente nua se esconde atrás dele.

Outra foto mostra o príncipe de 27 anos, terceiro na linha de sucessão do trono, de costas, abraçando uma mulher que parece ser a mesma da outra foto.

As fotos, desfocadas, foram tiradas em uma suíte VIP de Las Vegas onde o príncipe passava férias com amigos.

O TMZ disse que as fotos foram tiradas depois que Harry e seus amigos conheceram algumas mulheres no bar do hotel e as convidaram para subir aos seus apartamentos, onde teriam participado de um jogo de "strip pool" - bilhar com strip-tease. As moças não foram identificadas.

Um porta-voz da realeza disse que não faria comentários específicos sobre as fotos de Harry, que ficou conhecido como "príncipe-problema" ao admitir, em 2002, que usou maconha e bebida alcoólica quando era menor de idade.

Três anos depois, o filho do príncipe Charles com a falecida Diana causou polêmica ao usar uma farda nazista numa festa à fantasia.

Há quatro anos, ele foi enviado como militar ao Afeganistão e mais recentemente falou da sua vontade de voltar à frente de combate, o que contribuiu para melhorar sua imagem de playboy.

Recentemente, ele esteve no Caribe e no Brasil como parte das celebrações do Jubileu de Diamante do reinado da sua avó, a quem representou neste mês na cerimônia de encerramento da Olimpíada.

Na quarta-feira, o príncipe estava na capa dos jornais britânicos -- não por causa das fotos, mas por ter nadado com o medalhista olímpico Ryan Lochte numa piscina de Las Vegas.