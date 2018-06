Site oferece recompensa pela morte de músico Um site islâmico com sede no Irã ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil pela morte do músico iraniano radicado na Alemanha Shahin Najafi. O aiatolá iraniano Lotfollah Safi Golpaygani acusou o músico de rap de ter desrespeitado o islamismo em uma de suas canções. Najafi disse que não teve intenção de insultar a religião ou o Profeta.