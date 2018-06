Site permite a espanhóis em crise receber ajuda Uma página web espanhola conseguiu reunir 200 mil frequentadores graças à crise econômica que castiga o país desde 2008 e no último ano levou o desemprego a 25%. No site www.acabaconlacrisis.es, espanhóis sem roupa, comida e trabalho, ou mesmo com prestações atrasadas, podem compartilhar seu drama e colocar dados para receber ajuda. Sandra, de 14 anos, recorreu ao site porque faltava comida em casa e sua família está ameaçada de despejo. Conseguiu auxílio depois de algumas horas.