Site russo quer Snowden

Uma das mais curiosas é a do VKontakte, a versão russa do Facebook. A maior rede social do país também dá acesso a um grande acervo de músicas, séries e filmes pirateados, além de concentrar a oposição do país.

"Convidamos ele a vir a São Petersburgo e ficaremos contentes se virar parte da nossa equipe de programadores", disse Pavel Durov, um dos fundadores, em seu perfil.

A contratação do ex-agente é vista como mais uma estratégia do VKontakte de se manter como meio de livre expressão e oposição ao presidente Vladimir Putin.

O advogado de Snowden informou que passará as ofertas ao ex-técnico para que ele decida o que fazer. "Ele precisa trabalhar. O dinheiro que tinha, gastou em comida." / REUTERS