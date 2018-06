Sites na Coreia do Sul são invadidos, diz ministério A Coreia do Sul afirma que vários sites do setor privado e do governo foram invadidos neste terça-feira, dia que marca o aniversário do início da Guerra da Coreia. O governo de Seul emitiu um alerta de ataque cibernético para que as autoridades e os cidadãos pudessem tomar as devidas medidas de segurança.