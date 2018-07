Situação de Fukushima é estável, diz premiê O premiê do Japão, Yoshihiko Noda, afirmou ontem que a situação da usina nuclear de Fukushima, danificada pelo terremoto seguido de tsunami que devastou o país em março, é estável. Segundo Noda, a central atômica chegou ao estágio de "desligamento frio", considerado um passo crucial para que a interdição no entorno do local do acidente radioativo seja suspensa e o fechamento da usina ocorra.