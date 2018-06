Situação dos aeroportos na Inglaterra é normalizada Cerca de 12 horas depois do início de um problema técnico no principal centro de controle de tráfego aéreo da Inglaterra, os serviços de aviação no país começaram a ser normalizados. O Serviço Nacional de Tráfego Aéreo informou que o problema foi causado por uma falha técnica em seu centro de controle em Swanwick, no sul do país.