Snowden convenceu colegas a fornecer senhas, diz agência

O ex-analista terceirizado da NSA teria convencido entre 20 e 25 de seus colegas do centro de operações no Havaí a passar as informações dizendo a eles que precisava dos logins e senhas para fazer seu trabalho como administrador do sistema. Dessa forma, ele obteve acesso a informações que, de outra forma, teriam sido inacessíveis a ele, afirmou uma fonte à agência.

A NSA iniciou uma investigação criminal sobre as atividades de Snowden, mas fontes disseram à Reuters que a avaliação das ações do ex-analista é demorada, porque ele conseguiu ofuscar alguns vestígios eletrônicos sobre como acessou os registros da agência. Por esta razão, o governo norte-americano não sabe a quantidade de dados que o ex-analista copiou.