Snowden defende uso de criptografia AUSTIN, EUA - Falando a uma plateia de representantes da indústria de tecnologia, Edward Snowden fez ontem um apelo para que eles desenvolvam ferramentas que aumentem a segurança das comunicações e dificultem a ação de serviços de espionagem. "O futuro da internet está em chamas e vocês são os bombeiros", disse, em videoconferência, no South by Southwest (SXSW), festival de interatividade realizado em Austin, no Texas.