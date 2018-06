Snowden diz que vigilância torna os EUA menos seguros O ex-analista de sistema da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden, afirmou que os programas de vigilância usados pelos Estados Unidos para capturar informações de telefones e conexões de internet pelo mundo estão tornando as pessoas menos seguras. Em um vídeo curto publicado no site do WikiLeaks, Snowden disse que as revelações sobre a NSA que ele fez antes de ir para a Rússia "colocam as pessoas em risco de entrar em conflito com seu próprio governo".