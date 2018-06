Snowden é contratado por website na Rússia

Em uma entrevista por telefone, Kucherena se recusou a dizer qual companhia está empregando Snowden e se seu cliente trabalhará de casa ou em um outro local. "Isso não está sendo revelado", afirmou.

O anúncio foi feito três meses depois que Pavel Durov, um dos fundadores da popular rede social russa VKontakte, propôs que Snowden trabalhasse para ele. Durov não respondeu a pedidos para comentar sobre o tema.

Os representantes do site de buscas russo Yandex NV e da empresa Mail.Ru, dona de dois outros grandes sites na Rússia, disseram que eles não têm informações sobre o novo trabalho de Snowden. A

Mail.Ru também é proprietária de uma grande participação não controladora da Vkontakte.

Uma suposta foto de Snowden andando pela capital russa foi mostrada pela primeira vez nesta quinta-feira, no site LifeNews, que tem laços próximos com os serviços de segurança do país. A foto mostrava um homem parecido com Snowden sem óculos com a Catedral Cristo Salvador de Moscou ao fundo. Fonte: Dow Jones Newswires.