Snowden é empossado reitor da Universidade de Glasgow

Por meio de um link de vídeo, Snowden disse aos estudantes que continuaria seguindo o ideal de que "se acreditamos em algo devemos lutar por isso". Ainda de acordo com ele, "em uma democracia as pessoas têm o direito de saber quais são as políticas de seus governos".

Depois de vazar os documentos da NSA, Snowden fugiu dos EUA e recebeu asilo na Rússia. Em fevereiro, os alunos da Universidade de Glasgow o elegeram reitor, uma posição simbólica de representação dos estudantes. Ainda assim, é improvável que Snowden visite Glasgow na condição de reitor, pois o Reino Unido mantém um tratado de extradição com os EUA e seus serviços de espionagem atuaram em conjunto em diversos dos abusos denunciados pelo ex-agente. Fonte: Associated Press.