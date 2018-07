Snowden enviou pedido de asilo ao Brasil, diz WikiLeaks

Além de pedidos anteriores para Equador e Islândia, o WikiLeaks disse que sua assessora jurídica no caso Snowden, Sarah Harrison, enviou pessoalmente outros pedidos em nome de Snowden.

"Os pedidos foram entregues a um oficial do consulado russo no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, no final da noite", disse o WikiLeaks em uma declaração publicada online.

"Os documentos descrevem os riscos de perseguição que Snowden enfrenta nos Estados Unidos e já começaram a ser entregues pelo consulado russo para as embaixadas relevantes em Moscou."

As petições em nome de Snowden foram feitas para Áustria, Bolívia, Brasil, China, Cuba, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Irlanda, Holanda, Nicarágua, Noruega, Polônia, Rússia, Espanha, Suíça e Venezuela, acrescentou o grupo.

Na segunda-feira, Snowden acusou o presidente dos EUA, Barack Obama, de "pressionar os líderes" de países que ele tem procurado proteção. Fonte: Dow Jones Newswires.