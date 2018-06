Snowden escolheu jornalistas 'sem medo' para revelar espionagem

O ex-técnico da CIA Edward Snowden, acusado de divulgar o esquema de espionagem dos EUA, afirmou em entrevista divulgada nesta terça-feira, 13, ter escolhido jornalistas que contam sem medo temas controversos para revelar como funcionava o programa da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês).

Snowden, de acordo com a agência AFP, assegurou que escolheu a documentarista Laura Poitras e o repórter do jornal britânico The Guardian Glenn Greenwald porque os dois americanos não se sentem intimidados pelo governo dos EUA.

"Após o 11 de setembro, os meios de comunicação mais importantes da América abandonaram seu papel de fiscalizar o poder, a responsabilidade jornalística de relatar os abusos do governo, por medo de serem vistos como antipatrióticos", afirmou o ex-técnico da CIA, segundo a AFP, em uma conversa com o jornalista Peter Maass, da revista Times Sunday.

Snowden ressaltou que Poitras "demonstrou a coragem, a experiência pessoal e a habilidade necessárias para tratar do que é provavelmente um dos temas mais perigosos para um jornalista: informar sobre atos secretos do governo mais poderoso do mundo."

O ex-técnico da CIA conseguiu asilo temporário de um ano para permanecer na Rússia, onde está desde que deixou Hong Kong. Snowden ficou no aeroporto de Moscou durante cinco semanas.