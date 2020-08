Sob alegação de conter vírus, polícia chavista reprime médicos e doentes

CARACAS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vem enfrentando a pandemia como qualquer ameaça interna ao seu governo: mobilizando contra ela seu aparato de segurança repressivo. O governo está acusando pessoas que podem ter entrado em contato com o vírus de serem “bioterroristas” e pedindo que eles sejam denunciados pelos vizinhos. Também está prendendo e intimidando médicos e especialistas que questionam as políticas do regime chavista.

Os venezuelanos que voltam de outros países da América Latina, após perderem seus empregos, estão sendo forçados a ficar em quartos lotados com um número limitado de máscaras, pouca comida e água, em hotéis confiscados, escolas abandonadas e estações de ônibus isoladas. Eles também ficam sob guarda militar por semanas ou meses para testes de coronavírus ou tratamento com medicamentos não comprovados, segundo entrevistas com os detidos, vídeos gravados em celulares e documentos oficiais.

“Eles nos disseram que estamos contaminados, que somos culpados de infectar o país”, afirmou Javier Aristizabal, enfermeiro de Caracas, que disse ter passado 70 dias em isolamento após retornar da Colômbia, em março. Em San Cristóbal, cidade com meio milhão de habitantes, chavistas estão marcando com placas as casas de famílias suspeitas de estarem com covid-19 e as ameaçando de detenção. Em Maracaibo, a polícia patrulha as ruas em busca de venezuelanos que voltaram ao país sem autorização.

“Este é o único país no mundo onde ter covid é crime”, disse Sergio Hidalgo, um ativista da oposição que disse ter sintomas da doença e encontrou policiais em sua porta e funcionários do governo o acusando de infectar a comunidade.

Enquanto a pandemia atingia os países vizinhos, sobrecarregando redes de saúde muito mais preparadas do que o sistema colapsado da Venezuela, Maduro tratou o coronavírus como uma ameaça à segurança nacional que poderia desestabilizar o país e colocar em risco seu controle do poder.

“A pandemia claramente representa uma ameaça ao governo, pois mostra a precariedade de seus recursos”, disse o cientista político John Magdaleno, morador de Caracas. “A prioridade não é lidar com a pandemia. É a sobrevivência política de curto prazo.”

Em sete anos no poder, Maduro ajudou no colapso do sistema de saúde, na destruição da economia nacional e no aumento do isolamento internacional do país. Com recursos cada vez mais escassos para preparar os hospitais ou ajudar a população já empobrecida a sobreviver à crise, o chavista recorreu a centros de detenção, repressão e coerção para impedir a disseminação do vírus, disseram analistas políticos.

A abordagem do governo pode manter mais pessoas em casa e retardar a propagação do vírus, mas também desencoraja aqueles que podem estar doentes a procurar ajuda. Isso, por sua vez, torna a pandemia ainda mais difícil de ser combatida, disseram os médicos na Venezuela.

“Quando as pessoas ficam doentes, pensam que têm um problema legal ou policial, como se fossem delinquentes”, disse Julio Castro, médico que assessora a Assembleia Nacional, controlada pela oposição. “Então, eles preferem se esconder.”

A verdadeira extensão da pandemia na Venezuela, um país que há anos deixou de divulgar estatísticas de saúde básicas, é quase impossível de determinar. No entanto, com 20 funcionários de alto escalão relatando testes positivos e médicos alertando que os hospitais estão quase lotados, a situação pode ser muito pior do que sugere a contagem oficial de 288 mortes em um país de 30 milhões de habitantes.

Os imigrantes que voltam para casa são os alvos principais. Segundo o governo colombiano, cerca de 95 mil venezuelanos voltaram desde março e 42 mil aguardam para voltar ao longo da fronteira. Apenas 1,2 mil têm permissão para retornar a cada semana pela fronteira principal, forçando os outros a esperar meses em acampamentos improvisados. Os que usam trilhas ilegais são tratados como ameaça.

Vídeos feitos em centros de confinamento mostraram condições insalubres. Muitos foram obrigados a tomar os medicamentos previstos no protocolo oficial da Venezuela para o tratamento de qualquer pessoa que tenha, ou seja suspeita de ter, o coronavírus, mesmo sem apresentar sintomas. Já a elite governante resiste à quarentena em ilhas caribenhas fechadas e os representantes do partido que contraíram o vírus tiveram tratamento em clínicas privadas. / NYT