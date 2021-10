Sob críticas de bispos americanos, Biden e o papa buscam fortalecer laços no Vaticano

CIDADE DO VATICANO - Quando o presidente americano, Joe Biden, visitar o Vaticano nesta sexta-feira, 29, ele será o terceiro mandatário dos EUA a se reunir com o papa Francisco desde 2013. Cada um marcou uma fase distinta não apenas do papado, mas também da convulsão política nos Estados Unidos e na Igreja Católica Romana.

O ex- presidente Barack Obama compartilhou o magnetismo global de Francisco, além da afinidade por pautas como mudança climática, imigração e pobreza. O ex- presidente Donald Trump, cujo cristianismo chegou a ser questionado pelo papa Francisco, deu início a uma era populista que ajudou a marginalizá-lo.

Agora Biden, um católico que raramente perde a missa dominical, chega em um momento em que a polarização política na América penetrou profundamente a Igreja Católica. O presidente e o papa, que compartilham terreno comum em muitas questões, tornaram-se alvos frequentes de poderosos bispos americanos conservadores que buscam miná-los.

Os mais hostis entre eles, indicados pelos predecessores conservadores de Francisco, ignoraram ou resistiram aos esforços do papa para reorientar as prioridades da Igreja em direção à inclusão e justiça social e travaram uma guerra cultural em torno de questões como o aborto e os direitos LGBT.

Eles ampliaram suas críticas a ambos por meio de uma constelação conservadora da mídia católica que é amiga de Trump. Apesar de um aviso claro do Vaticano, eles têm buscado negar a sagrada comunhão aos políticos católicos romanos que apóiam o direito ao aborto - incluindo Biden.

Mesmo de Roma, a inimizade é difícil de perder.

“Ele está ciente da hostilidade”, disse Antonio Spadaro, um padre jesuíta e aliado próximo de Francisco, acrescentando: “É uma questão de fato”.

Autoridades e especialistas do Vaticano disseram duvidar que o antagonismo dos bispos americanos surgisse na audiência privada entre Francisco e Biden, afirmando que, em vez disso, os dois devem discutir questões como a mudança climática, a pobreza e o fim da pandemia. Francisco provavelmente pressionará o presidente a aumentar a distribuição da vacina contra o coronavírus em país mais pobres, e ele raramente perde a chance de falar contra o tráfico de armas e as consequências da guerra.

Ainda assim, facções de esquerda e direita estudarão a reunião em busca de qualquer pista de que o papa forneça cobertura política ao primeiro presidente católico americano, desde John Kennedy, contra os guerreiros conservadores da igreja.

Já na noite de quinta-feira, o anúncio do Vaticano de que havia cancelado a transmissão ao vivo da reunião - limitando-a apenas à chegada da comitiva de Biden - tornou-se material para análise partidária.

Matteo Bruni, o porta-voz do Vaticano, disse que "este é o procedimento normal" durante a pandemia e "exatamente o mesmo que para qualquer chefe de Estado ou governo". O Vaticano disse que fornecerá às agências de notícias clipes de vídeo editados após a reunião.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres que o governo está “trabalhando de todas as formas possíveis” para obter mais acesso para a mídia.

O papa teve o cuidado de não dar munição política, de qualquer forma, quando foi questionado diretamente sobre o esforço para negar a comunhão a Biden. Em vez disso, ele procurou evitar a política partidária.

Questionado sobre isso em um voo papal em setembro, ele disse aos repórteres que “Nunca recusei a eucaristia a ninguém”, embora tenha acrescentado que não sabia de nenhum caso em que um político que apoiava o direito ao aborto tivesse ido até ele para a comunhão.

Francisco considera a politização e a armamentização da eucaristia desastrosa para a igreja e sua capacidade de permanecer acima da briga secular. O Vaticano observou que o bispo de Biden, o cardeal Wilton Gregory de Washington, que foi nomeado por Francisco, disse que não negará a comunhão ao presidente.

Francisco claramente tem apoiadores ávidos nos Estados Unidos, especialmente entre os bispos e cardeais que ele nomeou. Mas entre os bispos americanos, seus nomeados e aliados não são a maioria, e as autoridades do Vaticano temem que um movimento da maioria dos bispos católicos contra um presidente católico e outros titulares de cargos católicos nos Estados Unidos possa abrir um precedente perigoso.

Os católicos liberais dizem que ficaram animados com o fato de Francisco ter estendido o tapete de boas-vindas para a porta-voz democrata Nancy Pelosi, outra política que defende o direito ao aborto, durante uma reunião neste mês. Francisco permitiu que a reunião fosse gravada em vídeo e exalava uma postura amigável.

Em casa, o bispo de Pelosi, Salvatore Cordileone de San Francisco, emitiu uma carta pastoral pedindo que as figuras públicas que apóiam o aborto tenham o sacramento proibido.

Logo após seu encontro com Francis, Pelosi assistiu a uma missa em St. Patrick's, uma igreja dedicada à comunidade de expatriados americanos em Roma.

O reverendo Steven J. Petroff, o reitor, deu-lhe as boas-vindas e esperava dar-lhe a comunhão, mas um protesto próximo contra passaportes de vacina tornou-se violento e levou as autoridades a retirá-la do local por questões de segurança.

Os meios de comunicação conservadores que criticaram Francisco e Pelosi relataram erroneamente sua saída como forçada por protestos na igreja. Isso gerou uma torrente de cartas de ódio de católicos americanos furiosos com o padre Petroff por tê-la convidado para sua igreja, chamando-a de "cria de Satanás".

“Infelizmente, as linhas políticas são muito mais definidas e divisivas do que nunca”, disse o padre Petroff em uma entrevista. “E isso se espalhou para a igreja, pelo menos a igreja nos Estados Unidos.”

Ele acrescentou que a comunidade da sua igreja em Roma era pacífica e politicamente tolerante. “Isso transbordou”, disse ele, “realmente veio dos EUA”.

Durante anos, Francisco e altos funcionários do Vaticano identificaram a oposição a este pontificado como vindo em grande parte dos conservadores nos Estados Unidos. Francisco disse ser "uma honra os americanos me atacarem". Ele disse não temer a perspectiva de um cisma com dissidentes na igreja americana.

Mas Francisco aparentemente ficou frustrado nos últimos meses com os cantos hostis da igreja americana em seu megafone midiático. A rede de televisão católica americana, EWTN, é indiscutivelmente a maior do mundo, e sua maior estrela, Raymond Arroyo, um dos favoritos de Trump, frequentemente recebe convidados hostis a Francisco e Biden.

A EWTN possui uma série de veículos católicos de língua inglesa que são populares entre os bispos americanos e muitos fiéis americanos, e que apresentam Carlo Maria Viganò, um ex-enviado papal aos Estados Unidos que pediu a renúncia de Francisco.

Em setembro, um correspondente da EWTN cobrindo a Casa Branca obteve uma resposta contundente da secretária de imprensa de Biden, Psaki, quando perguntou a ela: "Por que o presidente apóia o aborto quando sua própria fé católica ensina que o aborto é moralmente errado?"

“Ele acredita que cabe a uma mulher tomar essas decisões com seu médico”, respondeu Psaki. “Eu sei que você nunca enfrentou essas escolhas. Você nunca esteve 'grávido', mas para as mulheres que enfrentaram essas escolhas, isso é uma coisa incrivelmente difícil. ”

Em março, Francisco disse ao repórter e cinegrafista da EWTN a bordo de um voo papal para o Iraque que a rede deveria parar de falar mal dele, de acordo com uma reportagem da revista Jesuit America. E em sua recente viagem à Eslováquia, Francisco também brincou em um encontro com jesuítas que perguntaram sobre sua saúde, dizendo "ainda estou vivo, embora algumas pessoas quisessem que eu morresse”. Ele também falou sobre “um grande canal de televisão católico que não hesita em falar continuamente mal do papa”. “Eles são obra do diabo”, afirmou Francisco. “Eu também disse isso a alguns deles.”

Líderes entre os bispos americanos conservadores se uniram em defesa da rede. O arcebispo Charles J. Chaput, que liderou a arquidiocese de Filadélfia e é ex-membro do conselho da EWTN, escreveu na semana passada que “qualquer sugestão de que a EWTN é infiel à Igreja” é “simplesmente vingativa e falsa”.

A EWTN e os bispos conservadores do país não ficaram entusiasmados com a mensagem e a agenda de Francisco. Na semana passada, um relatório do National Catholic Reporter mostrou que as colunas e boletins dos bispos dos Estados Unidos haviam ignorado em grande parte os apelos de Francisco para uma ação contra a mudança climática.

“Os bispos estão enviando uma mensagem inequívoca”, disse Massimo Faggioli, professor de teologia da Universidade Villanova e autor de Joe Biden e o catolicismo nos Estados Unidos. “Não nos importamos com o que o Papa Francisco diz ou faz.”

Faggioli argumentou que Francisco estava tentando salvar os bispos americanos da "autodestruição" da politização, mas que eles o estavam ignorando e viam tanto Biden quanto o papa como ameaças em suas guerras culturais contra o aborto e os direitos LGBT.

Esse não será o primeiro encontro entre Francisco e Biden. Como vice-presidente, o democrata acompanhou o papa em várias paradas durante sua viagem aos EUA em 2015. Francisco consolou pessoalmente Biden pela perda, à época recente, de seu filho, Beau.

Biden, educado por freiras em escolas católicas, disse que havia pensado em entrar no sacerdócio várias vezes, e uma vez disse que “enfiaria seu rosário” goela abaixo do próximo republicano que desafiasse sua fé.

Ele conheceu o papa João Paulo II quando era um jovem senador e teve uma longa reunião com o Papa Bento XVI em 2011, na qual eles discutiram a doutrina católica, especialmente em questões politicamente divisórias, como o aborto. “E, a propósito, ele não era crítico. Ele estava aberto. Saí animado com a discussão ”, disse ele à revista America em 2015. Mas claramente era Francisco quem mais falava com ele. “Estou muito animado com este papa”, disse Biden à época.