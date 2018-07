Sob denúncias de fraudes e revolta da oposição, Putin vence no 1º turno Apesar das milhares de denúncias de fraude na eleição presidencial russa, Vladimir Putin declarou-se vitorioso ontem ressaltando a disputa "aberta e honesta". Ele volta para o seu terceiro mandato e será o primeiro presidente com um período de 6 anos. Com 50% das urnas apuradas, Putin tinha 64,4% dos votos, mais do que o triplo do segundo colocado, o comunista Gennadi Zyuganov (17,1%), que qualificou a eleição de "ilegítima".