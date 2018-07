Sob pressão popular, novo gabinete toma posse no Egito

Egípcios voltaram a ocupar a Praça Tahrir para pressionar militares.

CAIRO - Um novo gabinete do governo do Egito, tutelado pela junta militar, tomou posse nesta quinta-feira, 21, sob pressão dos manifestantes que pedem mudanças mais rápidas e o afastamento total dos políticos remanescentes do antigo regime do ex-presidente Hosni Mubarak.

O novo governo, liderado pelo primeiro-ministro Essam Sharaf, tem 12 novos ministros e dois vice-ministros no gabinete. Treze ministros mantiveram os cargos.

A tensão voltou a crescer no Egito, com a percepção de muitos manifestantes de que o Exército reluta em agir contra antigos membros do regime de Mubarak, derrubado em fevereiro. Algumas centenas de manifestantes voltaram a protestar na Praça Tahrir, epicentro dos protestos contra Mubarak no começo deste ano.

O marechal de campo Mohammed Hussein Tantawi, chefe do Conselho Supremo das Forças Armadas, pediu ao novo gabinete nesta quinta-feira para se preparar para as eleições gerais, lutar contra a corrupção e restaurar a segurança. O novo gabinete deverá ficar no cargo por não mais que quatro meses, com a previsão das eleições ocorrerem em outubro ou novembro.

O gabinete tem um novo ministro das Relações Exteriores, Mohammed Kamel Amru. Seu predecessor ficou no cargo por apenas algumas semanas.

Em uma decisão que deverá irritar os opositores, o ministro do Interior, Mansur el-Issawi, manteve o cargo. A oposição pedia que ele fosse afastado, argumentando que não fez o suficiente para reformar a polícia e as forças de segurança. As informações são da Associated Press.