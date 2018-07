Sob pressão, presidente do Egito diz que novos poderes são 'temporários' Sob pressão de juízes e procuradores em greve e de manifestações populares, o presidente do Egito, Mohamed Morsi, tentou amenizar as críticas sobre a série de decretos com os quais aumentou seus poderes e colocou-se acima de monitoramento do Poder Judiciário. Em comunicado divulgado por seu gabinete, Morsi garantiu ontem que as medidas são temporárias e necessárias para lutar contra a corrupção e proteger políticos eleitos.