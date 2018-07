Sob tensão, Evo negocia com policiais grevistas

Policiais amotinados há seis dias na Bolívia retomaram ontem as negociações com três ministros do presidente Evo Morales. Eles pedem um reajuste salarial, mas o governo vê um propósito "golpista" no movimento grevista, que na segunda-feira reprimiu uma marcha de partidários de Evo no centro de La Paz.

Segundo o ministro do Interior, Carlos Romero, o diálogo foi retomado para impedir um aumento da violência no país. Até a noite de ontem, no entanto, os policiais continuavam amotinados e uma comissão grevista negociava com os ministros. Os grevistas controlavam entre 25 e 30 quartéis e comandos regionais nos 9 Departamentos (Estados) da Bolívia.

Os policiais revoltosos ocupam há seis dias a Praça de Armas, no centro de La Paz, sede do Executivo e Legislativo boliviano. À paisana, mas armados e com os rostos escondidos, eles pedem um salário mínimo equivalente a US$ 287, aposentadoria integral, anistia aos revoltosos e criação de uma ouvidoria. Amotinados, gritavam palavras de ordem contra Evo.

"Avançamos em vários pontos. Esperamos que, após um dia de reflexão, esse conflito seja resolvido e a tranquilidade retorne", disse o vice-ministro do Interior Jorge Pérez.

A crise na segurança pública na Bolívia agravou-se no domingo, após oficiais de baixa patente rejeitarem um acordo de reajuste fechado por líderes do movimento. Na segunda-feira, esses policiais reprimiram uma marcha de fazendeiros favoráveis a Evo que tentava chegar à praça ocupada pelos revoltosos com bombas de gás lacrimogêneo.

"Infelizmente, o presidente não resolveu nada", disse um grevista à agência de notícias Reuters. "Cogitamos de tomar medidas extremas."

Enquanto o impasse prosseguia, a greve provocou transtornos no país. Houve problemas no trânsito das principais cidades e bancos recorreram a seguranças privados para funcionar. O governo vê uma motivação política por trás da paralisação.

"A intransigência dos policiais que usaram violência contra cidadãos mostra que buscam algo mais do que um aumento salarial", disse a ministra de Comunicação Amanda Dávila. "Eles buscam a desestabilização."

A oposição nega ter instigado a greve. "Não há golpismo", declarou o ex-prefeito de La Paz Juan del Granado. "O que existe é uma paranoia do governo. Uma cortina de fumaça que procura encobrir seu desgaste."

Marcha. Manifestantes indígenas que marchavam rumo a La Paz para protestar contra a construção de uma estrada em suas terras pararam ontem às portas da capital para não ter seu movimento ligado à greve. Eles convidaram o governo a negociar em Urujara, a 12 km da capital. "Esperamos que haja um diálogo", disse o presidente da Confederação dos Povos Indígenas do leste da Bolívia, Adolfo Chávez.

No mês passado, Evo teve de enfrentar uma greve de trabalhadores do setor de saúde. / AFP e REUTERS