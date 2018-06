Sobe a 12 número de mortos em incêndio em Valparaíso, no Chile

SANTIAGO - O ministro do Interior do Chile, Rodrigo Peñailillo, aumentou esta noite para 12 o número de mortos pelo incêndio em Valparaíso, que também obrigou a presidente Michelle Bachelet a suspender a viagem oficial que tinha previsto realizar para a Argentina no dia 15.

Em um pronunciamento à imprensa na sede do governo regional de Valparaíso, Peñailillo atualizou os números oficiais da catástrofe, que arrasou 850 hectares, destruiu mais de 2.000 casas e deixou sem casa cerca de 8.000 pessoas.

Cerca de 1.500 bombeiros e brigadistas das equipes de emergência lutam para controlar os novos focos de incêndio.

Pela segunda noite consecutiva, os seis albergues criados de maneira urgente na cidade, situada a 120 quilômetros a oeste de Santiago, voltarão a acolher 1.200 pessoas que perderam sua casa e nem sequer têm onde passar a noite.

Pesar. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo recebeu com consternação a notícia do incêndio que atinge a cidade desde o último sábado.

"Ao solidarizar-se com as famílias das vítimas e com o governo e o povo chilenos, o governo brasileiro expressa profundo pesar pelas perdas humanas e materiais", diz o texto. / EFE