Sobe a 18 número de mortos em luta entre Israel e Gaza Subiu a 18 o número de mortos nos confrontos entre Israel e a Faixa de Gaza nas últimas 20 horas, informaram autoridades médicas do território palestino e do governo de Israel. Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza nesta quinta-feira, matando mais cinco palestinos - entre eles duas crianças, um dos quais um bebê de 11 meses, Ahmad. O Hamas disparou foguetes contra Israel e um deles atingiu um apartamento em Kyriat Malachi, no Sul de Israel, matando dois homens e uma mulher, além de ferir duas crianças. Ataques terrestres e aéreos de Israel contra a Faixa de Gaza deixaram mais de cem feridos.