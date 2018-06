Sobe a 21 número de mortos em deslizamento na Índia

Vitthal Banot, funcionário da equipe de gestão de desastres, informou que as equipes trabalharam durante toda a noite com holofotes equipados em jipes e veículos de terraplanagem, conseguindo resgatar sete pessoas com ferimentos. Elas foram levadas a um hospital próximo e não sofrem risco de morrer.

No entanto, Alok Avasthy, comandante da Força Nacional de Resposta a Desastres, alertou que as chuvas e estradas em más condições estão dificultando os esforços de resgates em Ambegaon, uma vila no distrito de Pune.

As fortes chuvas levaram a um deslizamento de terra ontem, deixando 70 imóveis soterrados, sendo que há relatos de que outras 158 casas atingidas. A região recebeu 10,8 centímetros de chuva na terça-feira, seguida por uma chuva forte na quarta-feira.

Há cerca de 250 funcionários de equipes de resposta a desastres auxiliando a polícia local e equipes médicas. Ao menos 100 ambulâncias foram enviadas à região. Fonte: Associated Press.