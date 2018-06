Sobe a 22 número de mortos por furacão no Caribe

Sandy causou blecautes, inundou estradas e isolou ilhas nas Bahamas, onde pelo menos uma pessoa morreu. O furacão perdeu força na noite de quinta-feira e agora está na categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5.

Ontem, Sandy causou estragos em Cuba, matando 11 pessoas nas províncias de Santiago e Guantánamo. Na quarta-feira, causou a morte de uma pessoa na Jamaica e de dez no Haiti. O fenômeno movia-se na manhã de hoje a 17 km/h, com ventos de 130 km/h.

Meteorologistas alertam que o furacão tende a juntar-se com uma tempestade de inverno no Atlântico, o que deve criar uma tempestade gigante no leste dos Estados Unidos na semana que vem, cujos efeitos serão sentidos ao longo de toda a costa do Atlântico, da Flórida ao Maine, e no interior até Ohio. As informações são da Associated Press.