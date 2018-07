Sobe a 26 número de mortos em explosão no México

Informações atualizadas às 21h20

CIDADE DO MÉXICO - Um incêndio ocorrido nesta terça-feira, 18, em um centro receptor de gás natural operado pela Petróleos Mexicanos (Pemex) perto da fronteira do México com os Estados Unidos provocou a morte de pelo menos 26 pessoas, informou a empresa.

"Lamentavelmente, o número de trabalhadores que morreram no acidente na manhã desta terça-feira em Tamaulipas subiu para 26", informou a estatal mexicana.

A imprensa local disse que o número de feridos pode superar os 40.

O incêndio ocorreu na manhã desta terça-feira,18, em um polo operado pela Pemex em Reynosa, que faz fronteira com a cidade texana de McAllen, no Estado de Tamaulipas, prossegue a petrolífera por meio de nota.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e os danos materiais estão sendo calculados.

De acordo com a Pemex, o combate às chamas durou cerca de duas horas, o plano de emergência para incêndios foi seguido e a válvula de transporte de gás foi fechada.

Em seu primeiro comunicado, a empresa comunicou 10 mortes, sem dar detalhes sobre outras vítimas. Segundo a Cruz Vermelha do México, o acidente deixou 40 pessoas feridas.

Veja imagens do incêndio:

Nas últimas semanas, instalações da estatal em Tamaulipas sofreram outros dois incêndios. Vários incêndios em instalações da Pemex já foram atribuídos a vazamentos de dutos causados por quadrilhas que roubam combustível.

A Pemex detém monopólio constitucional da exploração dos recursos energéticos no país e fornece cerca de 40% das receitas do governo no México.

Com Associated Press, Dow Jones, Reuters e Efe