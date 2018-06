Sobe a 40 total de mortos em explosões na Turquia O vice-primeiro-ministro da Turquia, Bulent Arinc, disse neste sábado, 11, que pelo menos 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas em explosões na cidade de Reyhanli, perto da fronteira com a Síria. As explosões foram causadas por dois carros-bomba. O vice primeiro-ministro informou ainda que os suspeitos de envolvimento com as explosões são sírios "de costume", mas que as autoridades dão continuidade às investigações.