Sobe a 50 total de mortos após deslizamentos no Japão Tóquio, 24/08/2014 - O número de mortos em função de um deslizamento de terra em Hiroshima, no Japão, subiu para 50 neste domingo, quatro dias após as chuvas torrenciais que causaram o incidente. Segundo as autoridades locais, 38 pessoas continuam desaparecidas, mas os trabalhos de busca estão sendo prejudicados pelas difíceis condições climáticas na região. Uma visita do primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, que estava prevista para este domingo foi cancelada.