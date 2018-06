Sobe a 74 total de mortos após prédio desabar na Índia Subiu para 74 o número de mortos após um imóvel residencial que estava sendo construído ilegalmente em um subúrbio de Mumbai, na Índia, desabar na noite de quinta-feira, informaram autoridades locais. Entre os mortos estão 18 crianças. Dos feridos, 35 estavam em hospitais neste sábado. As equipes de resgate ainda procuravam por vítimas nos escombros do edifício de oito andares. O incidente ocorreu no bairro de Thane.