Sobe a seis número de mortos em explosão em Manila

Três ocupantes da van morreram e mais três corpos foram encontrados no edifício, um condomínio luxuoso rodeado por restaurantes e lojas na cidade de Taguig, na região metropolitana de Manila. Cinco pessoas ficaram feridas. Os moradores foram mantidos do lado de fora de edifícios próximos.

Uma fonte que não quis se identificar disse que a explosão não foi um atentado. As autoridades estão inicialmente investigando um problema no fornecimento de gás. Militantes muçulmanos tinham como alvo a capital das Filipinas no passado, mas a maioria dos ataques era concentrada na região sul, onde a minoria muçulmanos tem lutado por autonomia há décadas. As informações são da Associated Press.