Sobe para 112 o número de mortos pela erupção de vulcão na Guatemala

CIDADE DA GUATEMALA - O número de vítimas do Vulcão de Fogo, que atingiu a Guatemala no último dia 3 de junho, subiu para 112. Um homem guatemalteco, de 43 anos, faleceu na terça-feira, 19, no México, para onde tinha sido levado para que se recuperar dos ferimentos que sofreu após a erupção.

O ministro de Saúde Pública e Assistência Social, Carlos Soto, confirmou através das suas redes sociais a morte do homem, "que tinha perdido toda sua família na erupção" do vulcão, a maior dos últimos anos. "Há dias como hoje que não apenas machucam o coração, mas também a alma", disse o ministro.

O guatemalteco foi a segunda vítima fatal do dia. Mais cedo, uma das meninas que foi levada aos Estados Unidos para receber atendimento médico após ser ferida pela erupção do Vulcão de Fogo não resistiu aos ferimentos, informou nesta terça-feira o ministro.

O Ministério da Saúde informou que a morte da menina, que não foi identificada, deveu-se à "gravidade das queimaduras nas vias respiratórias" e acrescentou que já estão sendo tomadas medidas para a repatriação do corpo, cujas despesas serão cobertas pelo governo.

No Hospital Shriners Galveston, localizado no Texas, havia sete menores internados, enquanto no México havia outras seis pessoas.

O Vulcão de Fogo deixou ainda quase 200 pessoas desaparecidas e mais de 1,7 milhões de guatemaltecos afetados. /EFE