Sobe para 112 o total de feridos no Peru após terremoto

LIMA - Autoridades peruanas informaram que 112 pessoas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,3 atingir a costa central do país nesta segunda-feira, 30. No entanto, nenhuma das vítimas corria risco de morte.

O chefe da Defesa Civil regional, Cesar Chonate, disse que um garoto foi hospitalizado com uma fratura no quadril, porém a maioria dos feridos apresentava machucados leves. Algumas pessoas sofreram palpitações cardíacas ao fugir de suas casas em pânico. Chonate afirmou que 16 casas sofreram danos após o incidente.

O epicentro do tremor, ocorrido à 0h11 (hora local), foi a 15 quilômetros a sudeste da cidade de Ica, a uma profundidade de 39 quilômetros, segundo o Serviço de Pesquisa Geológica dos EUA. Em agosto de 2007, a região de Ica sofreu um grande terremoto que deixou centenas de mortos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.