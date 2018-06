Sobe para 13 o número de mortos em incêndio no Bronx

NOVA YORK - A polícia de Nova York informou nesta quinta-feira, 4, que mais uma pessoa morreu devido ao incêndio em um prédio no bairro no Bronx que ocorreu no dia 28 de dezembro. Assim, sobe para 13 o número de mortos, sendo este último um homem de 27 anos identificado como Holt Francis.

A vítima estava em estado grave, segundo a polícia, não resistiu ao ferimentos e morreu no hospital em que estava internada. A esposa de Francis, as duas filhas do casal, de 2 e 7 anos, e uma sobrinha também morreram no incidente.

O incêndio foi causado por um menino de 3 anos de idade que brincava com o fogão de uma cozinha. A mãe só percebeu que o apartamento estava pegando fogo quando a criança começou a gritar.

Oito adultos e cinco crianças morreram no incêndio. Entre eles, estava Emmanuel Mensah, de 28 anos, que resgatou algumas pessoas antes de voltar para o prédio em chamas e morrer por inalação de fumaça.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Nova York, Daniel Nigro, disse que o fogo começou no fogão e subiu por cinco dos 25 andares do prédio. Segundo ele, as chamas se espalharam rapidamente porque a mãe do garoto deixou a porta aberta quando fugiu das chamas com os filhos. /AP e AFP