Sobe para 14 número de mortos por chuvas na Indonésia

As águas da pior enchente em seis anos estavam gradualmente recuando, mas a agência de meteorologia previu mais chuvas na sexta-feira e neste sábado e, possivelmente, no decorrer da próxima semana.

As perdas para as empresas devem chegar a dezenas de milhares de dólares, disse Sofyan Wanandi, presidente da Associação Indonésia de Empregadores. "Os prejuízos são principalmente relacionados ao fato de os trabalhadores não conseguirem chegar ao local de trabalho e interrupções na cadeia de suprimentos de matérias-primas."

As enchentes são um problema frequente na cidade, que é responsável por mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.