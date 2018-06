Sobe para 15 número de mortos em ataque na Rússia Sobe para 15 o número mortos em um ataque suicida provocado por uma mulher em uma estação de trem ao Sudeste da Rússia, na cidade de Volgograd, de acordo com fontes do governo russo. O Ministério da Saúde informou ainda que há, aproximadamente, 50 pessoas feridas, e o porta-voz do governo, Vladimir Markin, comunicou que há 34 hospitalizadas.