Sobe para 153 o número de mortos por tornado em Joplin

Onstot disse que a cidade recebeu a lista atualizada do médico-legista do condado de Jasper e do Departamento de Segurança Pública do Missouri.

O médico-legista do condado de Jasper, Rob Chappel, disse que as duas novas mortes foram de feridos que estavam hospitalizados.

O número de mortos estava em 151 pessoas na sexta-feira. Trata-se do tornado que mais causou mortes nos EUA em seis décadas. As informações são da Associated Press.