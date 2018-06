Sobe para 17 mortos em explosão na Argentina

A tarefa de resgate de vítimas da tragédia é realizada desde a última terça-feira, quando um vazamento de gás destruiu completamente uma das três torres de um edifício. A torre destruída tinha nove andares, enquanto as demais possuem 10, cada uma. Todas permanecem evacuadas, com riscos de desmoronamento e parcialmente destruídas.

Pelo acidente, o instalador de gás que trabalhava com as instalações do edifício no momento do acidente foi detido. Ele havia saído do prédio para pedir ajuda, segundo alegou em depoimento à justiça. Porém, as suspeitas são de que ele tenha fugido do local ao perceber que não podia controlar o vazamento. Quase 90% dos escombros já foram removidos e ainda se encontram desaparecidas 4 pessoas. Outras 10 estão internadas, sendo que três delas em estado grave.

Neste sábado, a cidade foi novamente abatida por outra tragédia, quando a cabine de roda gigante de um parque de diversões se soltou e duas irmãs, de 11 e 14 anos, caíram de uma altura de 30 metros. Técnicos da equipe de resgate que trabalha na remoção dos escombros em busca de vítimas no edifício tiveram que se deslocar para o parque, a umas 15 quadras de distância, para ajudar a resgatar as pessoas que estavam na roda gigante, que continuou funcionando a alta velocidade. As meninas morreram e vários ficaram feridos.