Sobe para 17 o total de mortos por incêndios florestais em Oregon

O número de mortos nos incêndios em Oregon subiu para 17, de acordo com as autoridades locais, que reportaram seis mortos neste sábado, 12, e dezenas de pessoas desaparecidas.

Com as chamas ainda se espalhando e muitas casas destruídas, o diretor de Gerenciamento de Emergência do Oregon, Andrew Phelps, disse que o Estado pode estar prestes a registrar um "incidente fatal em massa".

Leia Também Cenário: A evidência das mudanças no clima na Califórnia

Uma trégua, porém, pode vir neste fim de semana. Doug Grafe, chefe de Proteção contra Incêndios do Departamento de Florestas de Oregon, disse que os fortes ventos que espalharam os incêndios se dissiparam e que está prevista uma queda nas temperaturas e uma alta na umidade, que ajudariam as equipes de bombeiros.

Oregon, Washington e Califórnia estão todos debaixo de uma temporada de incêndios florestais de proporções históricas.

A Califórnia já viu mais de 3,1 milhões de hectares incendiados, cerca de 26 vezes mais do que o registrado no ano passado, e as autoridades alertam que mais incêndios estão por vir. No Estado, pelo menos 17 pessoas morreram desde o mês passado.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse na sexta-feira, 11, que temia que mais corpos fossem encontrados e descreveu o trabalho dos bombeiros como sem precedentes. “É algo que nunca vimos em nossa vida”, disse Newsom, em meio a árvores carbonizadas e uma névoa amarela. / WP e NYT