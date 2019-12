Sobe para 16 o número de mortos em vulcão na Nova Zelândia

NOVA ZELÂNDIA - Sobe para 16 o número de mortos na erupção do vulcão na ilha neozelandesa White Island, que entrou em atividade na última segunda-feira, 9. A pessoa que ainda não foi identificada morreu no hospital. Duas ainda seguem desaparecidas e a polícia acredita que eles podem estar no mar.

Equipes de resgate seguem realizando buscas dos dois corpos com ajuda de mergulhadores, que enfrentam as águas contaminadas. Um corpo foi avistado flutuando há alguns dias, mas não foi resgatado. "As equipes de resgate estão frustradas. Entendemos totalmente quão frustrante pode ser para as pessoas próximas que querem recuperar seus corpos", disse o vice-comissário da polícia Mike Clement.

Outros 26 sobreviventes encontram-se internados em hospitais da Nova Zelândia e Austrália. Depois do desastre, muitas pessoas se perguntam como foi autorizada a visitação ao vulcão, apesar dos riscos de erupção terem aumentanto, de acordo com especialistas. /AFP