Sobe para 22 o total de mortos em ataque no Paquistão

Pelo menos 22 pessoas foram mortas hoje, disse Sharfuddin Memon assessor de segurança da província de Sindh, onde Karachi está localizada. Dez morreram quando os homens atacaram os ônibus. Segundo Memon, 27 pessoas morreram em tiroteios esporádicos na terça-feira e ontem. O partido político mais poderoso de Karachi, o Movimento Muttahida Qaumi, ameaçou convocar uma greve na cidade, a menos que o governo federal controle o derramamento de sangue.

A suspeita é de que o partido tenha ligação com algumas das gangues armadas da cidade, situação igual a de alguns partidos políticos rivais como o Partido do Povo Paquistanês, do presidente Asif Ali Zardari, agremiação liberal de origem pashtun. Irshad Bokhari, funcionário do governo de Karachi, disse que transportadoras retiraram seus caminhões das ruas e postos de gasolina foram fechados. Um repórter da AP informou que as ruas estavam praticamente desertas. As informações são da Associated Press.