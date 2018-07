Sobe para 239 mortos em terremoto na Turquia

Equipes de resgate trabalharam a noite toda em busca de sobreviventes em meio a construções destruídas. O sobrevivente Yalcin Akay foi retirado de um prédio de seis andares que desabou, após ter telefonado para a polícia e explicado onde estava, informou a agência estatal Anatólia. Três outras pessoas, entre elas duas crianças, foram retiradas do mesmo prédio, na cidade de Ercis, 20 horas após o tremor, segundo funcionários.

O terremoto ocorrido perto da fronteira com o Irã, no domingo, destruiu casas e prédios em duas cidades. A mais atingida foi Ercis, de 75 mil habitantes, onde cerca de 80 prédios ruíram. A cidade de Van, 90 quilômetros ao sul de Ercis, também foi atingida.

O vice-premiê Besir Atalay disse que 239 pessoas morreram no terremoto e mais de mil ficaram feridas. O governo informou que oferecerá empréstimos especiais para ajudar na reconstrução de pequenos negócios na região.

Cientistas dos EUA registraram mais de 100 tremores secundários no leste turco nas 10 horas seguintes ao terremoto, um deles com magnitude 6,0. Autoridades recomendaram que as pessoas se afastassem das casas danificadas, pelo risco de novos desabamentos. As informações são da Associated Press.