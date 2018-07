Sobe para 27 número de mortos em minas da Ucrânia Subiu para 27 o número de mineiros mortos em acidentes ocorridos ontem em duas minas no leste da Ucrânia, informaram hoje equipes de resgate. Outros dez trabalhadores continuam desaparecidos. Uma explosão na mina Suhodilska, na região de Luhansk, matou 20 trabalhadores. Uma das causas do acidente pode ter sido o acúmulo de gás metano. A explosão aconteceu pouco antes das 2h de ontem, a uma profundidade de 915 metros, quando os mineiros estavam trabalhando no turno noturno.