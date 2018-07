Sobe para 272 número de mortos em terremoto na Turquia

ERCIS - Subiu para 272 o número de mortos em um terremoto de magnitude 7,2 no leste da Turquia, informaram nesta segunda-feira, 24, as autoridades locais. Mais de mil pessoas ficaram feridas devido ao sismo e centenas estão desaparecidas.

Veja também:

PARA ENTENDER: Turquia está em região de forte atividade sísmica

Recusa a oferta de ajuda de Israel reabre tensão

Dezenas de pessoas estavam presas entre os escombros, mas autoridades disseram que o número de mortos não deve subir tanto quanto inicialmente temido. Pelo menos cinco sobreviventes foram retirados dos escombros, após um deles conseguir telefonar para a polícia.

Equipes de resgate trabalharam a noite toda em busca de sobreviventes em meio a construções destruídas. O sobrevivente Yalcin Akay foi retirado de um prédio de seis andares que desabou, após ter telefonado para a polícia e explicado onde estava, informou a agência estatal Anatólia. Três outras pessoas, entre elas duas crianças, foram retiradas do mesmo prédio, na cidade de Ercis, 20 horas após o tremor, segundo funcionários.

Uma mulher de 21 anos, Tugba Atinkaynak, foi resgatada das ruínas após ficar soterrada por 27 horas. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. O pai de Tugba, Nevzat, disse que ela almoçava com a família quando ocorreu o terremoto. Quatro outros familiares foram resgatados mais cedo. As informações são da Associated Press.