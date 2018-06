Sobe para 30 número de mortos em explosões no Iraque Uma série de atentados em quatro cidades no Iraque nesta terça-feira matou pelo menos 30 pessoas e deixou mais de 100 feridos, segundo fontes médicas. Os ataques ocorreram entre 7 horas da manhã, no horário local (1 hora da madrugada em Brasília) e 8h30 (2h30 em Brasília).