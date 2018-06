Sobe para 30 número de mortos em incidentes no Iraque

De acordo com fontes da polícia e dos hospitais, um dos ataques com bomba ocorreu no sábado dentro de um mercado na área Madain de Bagdá. Na cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, houve outra explosão.

As forças de segurança iraquianas e aliados sunitas estão tentando recuperar os territórios invadidos pela Al-Qaeda, na província de Anbar, incluindo Fallujah e partes de Ramadi. Confrontos entre as tropas do governo e os rebeldes em Fallujah também deixaram vítimas. Fonte: Associated Press.