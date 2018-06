Sobe para 31 número de mortos em acidente aéreo da TransAsia

(Atualizada às 15h26) O número de pessoas que morreram no queda do avião da companhia aérea TransAsia em Taiwan subiu para ao menos 31. A aeronave caiu no Rio Jilong, na cidade de Taipé, capital taiwanesa, na madrugada desta quarta-feira, 4. Ao todo, 58 estavam a bordo, sendo 5 tripulantes.

A companhia informou que 15 pessoas ficaram feridas. O número de mortos pode aumentar. A aeronave, modelo ATR-72, saiu do aeroporto de Taipé às 10h30 do horário local e tinha como destino a Ilha de Kinmen, de acordo com informações de uma emissora de televisão local.