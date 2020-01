Sobe para 31 número de mortos em terremoto na Turquia

TURQUIA - Pelo menos 31 pessoas morreram e 1.607 ficaram feridas no poderoso terremoto que atingiu as províncias de Elazig e Malatya no leste da Turquia na sexta-feira, 24, de acordo com um novo balanço divulgado neste domingo, 26, pela agência presidencial de emergência e catástrofe (AFAD).

LEIA TAMBÉM > Exército chavista recicla veículos blindados do Brasil

O terremoto de magnitude 6,7, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), cujo epicentro estava na província de Elazig, ocorreu às 17h55 (horário de Brasília) na sexta-feira. Os agentes de resgate continuam a procurar possíveis vítimas no meio dos escombros no centro da cidade de Elazig, capital da província homônima, disse a AFAD.

Desde sexta-feira, eles conseguiram salvar as vidas de 45 pessoas que estavam presas em prédios desabados, disse a AFAD. O terremoto destruiu 80 edifícios em Elazig e Malatya e outras 645 casas sofreram danos significativos, disse a fonte. /AFP