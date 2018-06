Sobe para 35 número de mortos por passagem de tornados nos EUA

WASHINGTON - Subiu para 35 o número de mortos em tornados que atingem seis Estados do centro-sul dos Estados Unidos desde o último domingo. A maior parte da população atingida pelas tempestades vive no Arkansas, Oklahoma, Iowa, Mississipi, Alabama e Tennessee

O alerta foi estendido ontem para a costa leste, para os estados da Geórgia e as Carolinas do Norte e do Sul, mas, já na madrugada de hoje, o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos rebaixou a gravidade da ameaça de fortes tempestades para a região compreendida entre o Mississipi e Nova York.

No entanto, existe o risco de novas tempestades, ventos violentos e inundações repentinas em áreas do sul e do litoral leste do país, segundo os meteorologistas.

Os fortes tornados que castigam o centro e o sul do país desde o último domingo causaram muita devastação em sua passagem, com pelo menos 35 mortos, casas destruídas, e interrupções generalizadas no fornecimento de energia elétrica. / EFE