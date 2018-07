Sobe para 35 total de mortos em ataques na Nigéria

Um ataque ocorreu quando um homem-bomba procurou atingir um comboio militar na frente de um prédio da polícia secreta na cidade de Damaturu. Morreram o suicida e mais três agentes de segurança.

A explosão de uma igreja perto de Abuja matou pelo menos 30 pessoas. Outros ataques incluíram uma explosão de bomba perto de uma igreja evangélica na cidade central de Jos, que matou um policial, de acordo com um porta-voz do governador. As informações são da Dow Jones.