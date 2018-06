O acidente ocorreu no domingo, no sul do México, segundo o governo do Estado de Veracruz. Segundo uma autoridade local, o ônibus ia de Veracruz para a capital, Cidade do México, quando colidiu com o caminhão e pegou fogo.

O diretor de emergência do Departamento de Defesa Civil de Veracruz, Ricardo Maza, disse que as vítimas aparentemente morreram carbonizadas dentro do ônibus. Fonte: Associated Press.