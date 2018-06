Sobe para 38 número de mortos em atentados em Bagdá Subiu para 38 o número de mortos em três atentados com carros-bomba neste sábado em áreas de maioria xiita na capital iraquiana. No primeiro ataque, um motorista avançou com seu veículo carregado de explosivos contra um posto de inspeção no distrito de Khazimiyah, no norte de Bagdá, matando 13 pessoas, incluindo três policiais, e ferindo outras 28. O segundo carro-bomba explodiu em uma rua comercial no distrito de Shula, no noroeste da cidade, matando sete pessoas e ferindo 18. Outro atentado em Shula, em um posto de inspeção, deixou 18 mortos e dezenas de feridos.